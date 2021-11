ACA 131 смотреть онлайн

5 ноября 2021 года в Москве состоится турнир ACA 131 Абдулвахабов vs Диас, начало турнира 05.11.2021 в 18-30 msk.

В главном поединке события бой за титул чемпиона ACA в легком весе: россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) проведет защиту пояса против бразильца Хакрана Диаса (26-6).

Во со-главном бою, чемпион полулегкого веса Магомедрасул Хасбулаев (33-8-0) проведет защиту титула против Рамазана Кишева (15-3).

Кард / бои ACA 131:

Основной кард:

13) Бой за титул в лёгком весе: Абдул-Азиз Абдулвахабов (70.75 кг) vs Хакран Диас (70.35 кг)

12) Бой за титул в полулёгком весе: Магомедрасул Хасбулаев (66.25 кг) vs Рамазан Кишев (66.3 кг)

11) Бой в полутяжёлом весе: Иван Штырков (93.35 кг) vs Артур Астахов (93.1 кг)

10) Бой в лёгком весе: Дауд Шайхаев (70.75 кг) vs Самвэл Варданян (70.75 кг)

9) Бой в полутяжёлом весе: Амирхан Гулиев (93.5 кг) vs Василий Бабич (93.05 кг)

Предварительный кард:

8) Бой в тяжёлом весе: Адам Богатырёв (112 кг) vs Джеронимо Дос Сантос (120 кг)

7) Бой в наилегчайшем весе: Азам Гафоров (57.1 кг) vs Алан Гомес Де Кастро (57.2 кг)

6) Бой в легчайшем весе: Хусейн Шайхаев (62.6 кг) vs Павел Витрук (61.45 кг)

5) Бой в среднем весе: Михаил Долгов (84.25 кг) vs Йован Зделар (83.6 кг)

4) бой в промежуточном весе: Нашхо Галаев (62.95 кг) vs Уолтер Перрейра (62.85 кг)

3) Бой в полутяжёлом весе: Мухамед Аушев (93.35 кг) vs Роман Гудочкин (93 кг)

2) Бой в легчайшем весе: Мехди Байдулаев (62.35 кг) vs Кайона Батиста (62.75 кг)

1) Бой в легчайшем весе: Мухидин Холов (61.4 кг) vs Никита Чистяков (62 кг)

предлагаем вашему вниманию:

ACA 131: Абдул-Азиз Абдулвахабов vs. Хакран Диас

ACA 131: Артур Астахов vs. Иван Штырков

ACA 131: Рамазан Кишев vs. Магомедрасул Хасбулаев