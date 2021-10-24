PFL 10 - 2021: Финалы Гран-при: видео боев

В ночь с 27 на 28 октября 2021 года, в Форт-Лодердейл, США, состоялись финальные бои PFL 2021: Championships.

В со-главном событии, проходил второй бой Магомеда Магомедкеримова (29-5) и Рэй Купера III (23-7-1), за титул чемпиона в полусреднем весе и приз в $1 млн.

В главном событии, Кайла Харрисон (11-0) в финале легкого веса сразилась с Тейлор Гуардадо (3-1).

Россиянин Мовлид Хайбулаев (17-0) по прозвищу "Убийца", за пояс чемпиона полулегкого веса, встретился в октагоне с американцем Крисом Уэйдом (20-6).

Всего, рамках финального турнира PFL 2021 были разыграны звания шести чемпионов PFL , $6 млн призовых, в предварительном карде, дебютный поединок в PFL проведет россиянин Омари Ахмедов против американца Джордана Янга (10-2), так же первый бой в PFL проведет экс-чемпионка Bellator Джулия Бадд.

Кард PFL 10 - 2021:

Дон Мэдж (ЮАР, 9-3-1) — Натан Уилльямс (США, 12-7)

Джулия Бадд (Канада, 15-3) — Кэтлин Янг (США, 12-11-1)

Омари Ахмедов (Россия, 21-6-1) — Джордан Янг (США, 11-2)

Лоик Раджабов (Таджикистан, 15-3-1) — Рауш Манфио (Бразилия, 14-3)

Антонио Карлос (Бразилия, 12-5) — Мартин Гамлет (Норвегия, 8-2)

Бруно Энрике Каппелозза (Бразилия, 13-5) — Анте Делия (Хорватия, 19-4)

Мовлид Хайбулаев (Россия, 18-0-1) — Крис Уэйд (США, 20-6)

Кларесса Шилдс (США, 1-0) — Абигэйл Монтес (Мексика, 2-0)

Рэй Купер (США, 23-7-1) — Магомед Магомедкеримов (Россия, 28-5)

Кайла Харрисон (США, 11-0) — Тэйлор Гуардадо (США, 3-1)

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Магомед Магомедкеримов vs. Рэй Купер III / бой 1



PFL 10 2021 - трансляция

PFL 10: 2021 - лучшие моменты

