Емельяненко - Джонсон: смотреть онлайн Bellator 269
23 октября в Москве на «ВТБ-Арена» впервые в России состоялся звездный турнир Bellator 269: Fedor vs. Johnson.
В главном событии, проходил бой в тяжелом весе, легендарный россиянин Федор "Последний Император" Емельяненко (39-6 1) проведет поединок против американца Тимоти Джонсонона (15-7).
В главном карде Bellator 269 выступили известные российские бойцы - Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов и Анатолий Токов!
Главный кард Bellator 269 Fedor vs. Johnson:
Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла
Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов
прелимы:
Александр Осетров - Эиден Ли (полулёгкий вес)
Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич (полусредний вес)
Никита Михайлов - Брайан Мур (легчайший вес)
Ирина Алексеева – Стефани Лило Пейдж (наилегчайший вес)
Дарина Маздюк – Катаржина Садура (наилегчайший вес)
Кирилл Сидельников – Роб Трусдейл (тяжёлый вес)
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Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: видео боя
Bellator 269: Послематчеваая пресс-конференция