Емельяненко - Джонсон: смотреть онлайн Bellator 269

23 октября в Москве на «ВТБ-Арена» впервые в России состоялся звездный турнир Bellator 269: Fedor vs. Johnson.

В главном событии, проходил бой в тяжелом весе, легендарный россиянин Федор "Последний Император" Емельяненко (39-6 1) проведет поединок против американца Тимоти Джонсонона (15-7).

В главном карде Bellator 269 выступили известные российские бойцы - Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов и Анатолий Токов!

Главный кард Bellator 269 Fedor vs. Johnson:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов

прелимы:

Александр Осетров - Эиден Ли (полулёгкий вес)

Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич (полусредний вес)

Никита Михайлов - Брайан Мур (легчайший вес)

Ирина Алексеева – Стефани Лило Пейдж (наилегчайший вес)

Дарина Маздюк – Катаржина Садура (наилегчайший вес)

Кирилл Сидельников – Роб Трусдейл (тяжёлый вес)

Предлагаем вашему вниманию:

Виталий Минаков — Саид Соума: видео боя

Емельяненко vs Джонсон - прелимы



Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла: видео боя

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов: видео боя

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон: видео боя

Bellator 269: Послематчеваая пресс-конференция