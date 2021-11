Шлеменко - Гусейнов смотреть онлайн

17 октября, в Сочи на Красной Поляне состялся турнир EFC 42 Shlemenko - Huseynov.

В главном событии промоушена Хабиба Нурмагомедова EFC 42, пройдет бой в среднем весе: Александр Шлеменко (60-13) встретится в октагоне с Артуром Гусейновым (26-10).

Главный кард EFC 42:

Александр Шлеменко VS Артур Гусейнов

Ренат Хавалов VS Патрицио де Соуза

Жора Айвазян VS Валерий Грицутин

Абдурахман Алимагомедов VS Заур Исаев

Магомед Сулейманов VS Артур Арутюнян

Шамиль Ахмедов VS Рафаэль Целестино

Роман Авдал VS Мансур Джамбураев

EFC 42: Шлеменко vs. Гусейнов - все бои



Александр Шлеменко - Артур Гусейнов