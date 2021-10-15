Bellator 268 смотреть онлайн
С 16 на 17 октября 2021 года, в Финиксе, США, состоялся турнир Bellator 268: Вадим Немков vs Джулиус Энгликас так же известный как #Bellator Phoenix.
Главным событием Bellator 268 стал полуфинал Гран-при Bellator в полутяжелом весе: обладатель пояса чемпиона, россиянин Вадим Немков (13-2) в титульном бою сразился с литовцем Джулиусом Энгликасом (9-1).
Кард Bellator 268 Nemkov vs. Anglickas:
Основной кард
Вадим Немков — Джулиус Англикас
Райан Бэйдер — Кори Андерсон
Бен Хендерсон — Брент Примус
Генри Корралес — Владислав Парубченко
Предварительный кард
Карл Албректссон — Довлетджан Ягшимурадов
Бретт Джонс — Эрик Перес
Салливан Коли — Деон Клэш
Ник Браун — Бобби Ли
Мухамед Берхамов — Джалил Уиллис
Джейлон Бейтс — Рафаэль Мантини де Лима
Хавьер Торрес — Грегори Миллард
Сумико Инаба — Рэнди Филд
Лэнс Гибсон — Рэймонд Пина
Мария Хендерсон — Колетт Сантьяго
Bellator 268 прелимы - трансляция
Вадим Немков – Джулиус Энгликас