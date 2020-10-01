UFC Fight Night: ХОЛМ vs. АЛДАНА – Прямая трансляция

В ночь с 3 на 4 октября 2020 года, на «Бойцовском острове» Яс в ОАЭ, состоится турнир UFC Fight Night: Holm vs. Aldana, так же известный как UFC Fight Island 4 и UFC on ESPN 16. В прямом эфире на русском языке Бойцовский остров 4, покажет телеканал Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ , начало прямой трансляции 4.10.2020 г, в 05:30 мск.

В главном поединке события, состоится бой топовых бойцов женского легчайшего веса: Экс-чемпионка UFC - американка Холли Холм (13-5) встретится в октагоне с Ирен Альдана (12–5) из Мексики.

Со-главным боем, станет поединок в тяжелом весе: нокаутер из Бразилии Карлос Фелипе (8-1) сразится с мощным Йорганом Де Кастро (6-1) из Кабо-Верде.

Кард / бои UFC on ESPN 16: Holm vs. Aldana

Основной кард

Легчайший вес: Холли Холм (13-5-0) — Ирен Алдана 12-5-0)

Тяжелый вес: Резюме Йорган де Кастро (6-1-0) — Карлос Фелипе (8-1-0)

Женский легчайший вес: Жермен де Рандами (9-4-0) — Юлианна Пенья (9-3-0)

Полутяжёлый вес: Декуан Таунсенд (21-11-0) — Душко Тодорович (9-0-0)

Предварительный кард

Легчайший вес: Кайлер Филлипс (7-1-0) — En Кэмерон Эльс (10-4-0)

Полусредний вес: Карлос Кондит (30-13-0) — Корт МакГи (19-9-0)

Полулёгкий вес: Джошуа Кулибао (8-1-0) — Шарль Журден (10-3-0

Полутяжёлый вес: Джордан Уильямс (9-3-0) — Пт сурдин Имавов (8-2-0)

Женский минимальный вес: Чт Лома Лукбунми (4-2-0) — Джин Ю Фрей (9-5-0)

Легчайший вес: Кейси Кенни (14-2-1) — Хейли Алатенг (14-7-1)

Легкий вес: Луиджи Вендрамини (8-0) — Джессин Аяри (16-5)

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