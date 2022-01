Смотреть онлайн видео матчей по профессиональному снукеру Championship League 2022 от 8 января 2022 года.

8 января 2022 года, проходили матчи:

Аллистер Картер vs. Джордан Браун

Кайрен Уилсон vs. Лу Нин

Дэвид Гилберт vs. Джордан Браун

Лу Нин vs. Скотт Дональдсон

Кайрен Уилсон vs. Дэвид Гилберт

Аллистер Картер vs. Скотт Дональдсон

Мартин Гулд vs. Джордан Браун

Мартин Гулд vs. Лу Нин

Кайрен Уилсон vs. Аллистер Картер