Алеф / Alef – Турецкий сериал на русском, смотреть все серии 2020

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Rating 4.63 (73 Votes)

Алеф / Alef – Новый, драматично - детективный мини сериал из 8-и серий, премьера которого состоялась 10 апреля 2020 года, на канале BluTV.

Расследуя убийство, команда детективов и энтузиастов, приоткроет завесу тайны, скрывающуюся веками в Стамбуле / Константинополе. Отличная режиссура и игра известных актеров, оценен во всем мире, что обеспечило сериалу "Алеф" высоченный рейтинг, IMDb: 8.60!  

В главных ролях: Кенан Имирзалыоглу - Детектив Кемаль, Мелиса Сёзен - Яшар, Ахмет Мюмтаз Тайлан - Детектив Сеттар

 

Алеф / Alef: Все серии (1-8)


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