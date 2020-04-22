Алеф / Alef – Новый, драматично - детективный мини сериал из 8-и серий, премьера которого состоялась 10 апреля 2020 года, на канале BluTV.

Расследуя убийство, команда детективов и энтузиастов, приоткроет завесу тайны, скрывающуюся веками в Стамбуле / Константинополе. Отличная режиссура и игра известных актеров, оценен во всем мире, что обеспечило сериалу "Алеф" высоченный рейтинг, IMDb: 8.60!

В главных ролях: Кенан Имирзалыоглу - Детектив Кемаль, Мелиса Сёзен - Яшар, Ахмет Мюмтаз Тайлан - Детектив Сеттар

Алеф / Alef: Все серии (1-8)

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