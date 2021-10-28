UFC 267 прямая трансляция
30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), проходил грандиозный турнир UFC 267 Błachowicz vs Teixeira.
В главном событии UFC 267, состоялся бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе: чемпион Ян Блахович (28-8) сразился с Гловером Тейшейрой (32-7) из Бразилии.
В со-главном поединке турнира, в бою за временный титул чемпиона в легчайшем весе, россиянин Петр Ян (15-2 ) встретился в октагоне с американцем Кори Сэндхагеном (14-3). В рамках турнира UFC 267, провели поединки российские звезды UFC: Александр Волков, Шамиль Гамзатов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Магомед Мустафаев, Дамир Исмагулов, Тагир Уланбеков.
Кард / бои UFC 267:
Основной кард
Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Гловер Тейшейра
Легчайший вес, бой за временный титул: Петр Ян – Кори Сэндхаген
Легкий вес: Ислам Махачев – Дэн Хукер
Тяжелый вес: Александр Волков – Марчин Тыбура
Полусредний вес: Ли Цзинлян – Хамзат Чимаев
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир
Предварительный кард
Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Рибас – Вирна Яндироба
Полулегкий вес: Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов
Средний вес: Альберт Дураев – Роман Копылов
Полутяжелый вес: Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук
Полулегкий вес: Макван Амирхани – Лерон Мерфи
Средний вес: Язон Ху – Ален Амедовски
Легкий вес: Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов
Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков – Аллан Насименту
Хамзат Чимаев - Ли Цзинлян
UFC 267: Блахович vs Тейшейра - Лучшие моменты