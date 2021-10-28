UFC 267 прямая трансляция

30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), проходил грандиозный турнир UFC 267 Błachowicz vs Teixeira.

В главном событии UFC 267, состоялся бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе: чемпион Ян Блахович (28-8) сразился с Гловером Тейшейрой (32-7) из Бразилии.

В со-главном поединке турнира, в бою за временный титул чемпиона в легчайшем весе, россиянин Петр Ян (15-2 ) встретился в октагоне с американцем Кори Сэндхагеном (14-3). В рамках турнира UFC 267, провели поединки российские звезды UFC: Александр Волков, Шамиль Гамзатов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Магомед Мустафаев, Дамир Исмагулов, Тагир Уланбеков.

Кард / бои UFC 267:

Основной кард

Полутяжелый вес, титульный бой: Ян Блахович – Гловер Тейшейра

Легчайший вес, бой за временный титул: Петр Ян – Кори Сэндхаген

Легкий вес: Ислам Махачев – Дэн Хукер

Тяжелый вес: Александр Волков – Марчин Тыбура

Полусредний вес: Ли Цзинлян – Хамзат Чимаев

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир



Предварительный кард

Женщины, первый наилегчайший вес: Аманда Рибас – Вирна Яндироба

Полулегкий вес: Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Средний вес: Альберт Дураев – Роман Копылов

Полутяжелый вес: Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Полулегкий вес: Макван Амирхани – Лерон Мерфи

Средний вес: Язон Ху – Ален Амедовски

Легкий вес: Магомед Мустафаев – Дамир Исмагулов

Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков – Аллан Насименту

Хамзат Чимаев - Ли Цзинлян



UFC 267: Блахович vs Тейшейра - Лучшие моменты