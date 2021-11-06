Сауль Альварес - Калеб Плант: прямая трансляция

С 6 на 7 ноября 2021 года, в Лас-Вегасе, США, пройдет грандиозный вечер бокса Canelo vs. Plant, начало прямого эфира 7.11.2021 в 03-30 мск.

В главном событии, в поединке в бою за звание абсолютного чемпиона Мира в супер среднем весе (до 76,2 кг), встречаются: обладатель титулов WBA Super, WBC, WBO и The Ring - мексиканец Сауль "Канело" Альварес (56-1-2, 38 KO) и чемпион IBF, не битый Кейлеб Плант (21-0, 12 KO).

Кард вечера бокса Canelo vs. Plant:

Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) – Кейлеб Плэнт (21-0, 12 KO)

12-раундовый бой за звание абсолютного чемпиона Мира в супер среднем весе (до 76,2 кг).



Элвис Родригес (11-1-1, 10 KO) – Хуан Пабло Ромеро (14-0, 9 KO)

10-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг)



Рэй Варгас (34-0, 22 KO) – Леонардо Баэс (21-4, 12 KO)

10-раундовый бой во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг)



Энтони Диррелл (33-2-2, 24 KO) – Маркос Эрнандес (15-4-2, 3 КО)

10-раундовый бой в суперсреднем весе (до 76,2 кг)



Хосе Мануэль Гомес (12-0, 5 КО) – Хосе Антонио Меса (7-6, 2 КО)

8-раундовый бой в суперполулёгком весе (до 59 кг)



Рансес Бартелеми (28-1-1, 14 KO) – Густаво Виттори (25-9-1, 12 KO)

8-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг)



Хоселито Веласкес (13-0-1, 9 KO) – Хильберто Мендоса (19-10-3, 10 КО)

8-раундовый бой в наилегчайшем весе (до 50,8 кг)



Хан Сальватьерра (7-0, 3 КО) – Фернандо Диас (9-1-1, 2 КО)

6-раундовый бой во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг)

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Альварес vs. Плант - взвешивание / Weigh-In



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