Bellator 270 прямая трансляция

С 5 на 6 ноября 2021 года, в Дублине, Ирландия, пройдет турнир Bellator 270 Queally vs. Pitbull 2, начало прямого эфира 6.11.2021 в 00-30 msk.

В главном поединке события состоится титульный бой в легком весе: чемпион, Питер Куилли (12-5) из Ирландии защищает свои пояс от Патрика Фрейре (23-10) из Бразилии.

Кард / бои Bellator 270:

Основной кард

Питер Куилли — Патрик Фрейре

Патрик Микс — Джеймс Галлахер

Чарли Уорд — Норберт Новек

Даниэль Вейхель — Педро Карвальо

Предварительный кард

Эшли Рис — Лука Покли

Даниэль Скатицци — Брайан Хоой

Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус

Илиас Булэйд — Жорж Сасу

Киаран Кларк — Джордан Бартон

Николо Солли — Бобби Паллетт

Дэнни Нейлан — Одри Керуш

Асаэль Аджудж — Кир Харви

Джуниор Морган — Дарра Келли

Стивен Костелло — Юсуф Назокатов

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