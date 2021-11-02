Bellator 270 прямая трансляция

С 5 на 6 ноября 2021 года, в Дублине, Ирландия, пройдет  турнир Bellator 270 Queally vs. Pitbull 2, начало прямого эфира 6.11.2021 в 00-30 msk.

В главном поединке события состоится титульный бой в легком весе: чемпион, Питер Куилли (12-5) из Ирландии защищает свои пояс от Патрика Фрейре (23-10) из Бразилии.

Кард / бои Bellator 270:
Основной кард
    Питер Куилли — Патрик Фрейре
    Патрик Микс — Джеймс Галлахер
    Чарли Уорд — Норберт Новек
    Даниэль Вейхель — Педро Карвальо

Предварительный кард
    Эшли Рис — Лука Покли
    Даниэль Скатицци — Брайан Хоой
    Ли Чадвик — Арунас Андриускевичус
    Илиас Булэйд — Жорж Сасу
    Киаран Кларк — Джордан Бартон
    Николо Солли — Бобби Паллетт
    Дэнни Нейлан — Одри Керуш
    Асаэль Аджудж — Кир Харви
    Джуниор Морган — Дарра Келли
    Стивен Костелло — Юсуф Назокатов

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