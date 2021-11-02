ACA 131 смотреть онлайн

5 ноября 2021 года в Москве состоится турнир ACA 131 Абдулвахабов vs Диас, начало прямой трансляции 05.11.2021 в 18-30 msk.

В главном поединке события бой за титул чемпиона ACA в легком весе: россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) проведет защиту пояса против бразильца Хакрана Диаса (26-6).

Во со-главном бою, чемпион полулегкого веса Магомедрасул Хасбулаев (33-8-0) проведет защиту титула против Рамазана Кишева (15-3).

Кард / бои ACA 131:

Абдул-Азиз Абдулвахабов — Хакран Диас

Магомедрасул Хасбулаев — Рамазан Кишев

Иван Штырков — Артур Астахов

Айнди Умаханов — Александр Матмуратов

Олег Оленичев — Амирхан Гулиев

Дауд Шайхаев — Самвел Варданян

Уолтер Перейра — Нашхо Галаев

(кард уточняется)

предлагаем вашему вниманию:

Магомедрасул Хасбулаев vs. Фелипе Фроес

Расул Эдиев vs. Абдул-Азиз Абдулвахабов