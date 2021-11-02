ACA 131 смотреть онлайн
5 ноября 2021 года в Москве состоится турнир ACA 131 Абдулвахабов vs Диас, начало прямой трансляции 05.11.2021 в 18-30 msk.
В главном поединке события бой за титул чемпиона ACA в легком весе: россиянин Абдул-Азиз Абдулвахабов (18-2) проведет защиту пояса против бразильца Хакрана Диаса (26-6).
Во со-главном бою, чемпион полулегкого веса Магомедрасул Хасбулаев (33-8-0) проведет защиту титула против Рамазана Кишева (15-3).
Кард / бои ACA 131:
Абдул-Азиз Абдулвахабов — Хакран Диас
Магомедрасул Хасбулаев — Рамазан Кишев
Иван Штырков — Артур Астахов
Айнди Умаханов — Александр Матмуратов
Олег Оленичев — Амирхан Гулиев
Дауд Шайхаев — Самвел Варданян
Уолтер Перейра — Нашхо Галаев
(кард уточняется)
предлагаем вашему вниманию:
Магомедрасул Хасбулаев vs. Фелипе Фроес
Расул Эдиев vs. Абдул-Азиз Абдулвахабов