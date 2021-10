UFC 267 Блахович vs. Тейшейра: смотреть онлайн

30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ), пройдет большой турнир UFC 267 Błachowicz vs Teixeira, начало турнира 30.10.2021 в 17-30 msk.

В главном событии UFC 267 , состоится бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе: чемпион Ян Блахович (28-8) сразится с Гловером Тейшейрой (32-7) из Бразилии.

В со-главном поединке турнира, в бою за временный титул чемпиона в легчайшем весе, россиянин Петр Ян (15-2 ) встретится в октагоне с американцем Кори Сэндхагеном (14-3).В рамках турнира UFC 267, проведут поединки российские звезды UFC: Александр Волков, Шамиль Гамзатов, Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Магомед Мустафаев, Дамир Исмагулов, Тагир Уланбеков.

Кард UFC 267 Błachowicz vs Teixeira:

Основной кард

Ян Блахович (ч) vs. Гловер Тейшера

Петр Ян vs. Кори Сандхаген

Ислам Махачев vs. Дэн Хукер

Александр Волков vs. Марчин Тыбура

Ли Джингланг vs. Хамзат Чимаев

Магомед Анкалаев vs. Волкан Оздемир



Предварительный кард

Аманда Рибас vs. Вирна Джанироба

Рикардо Ламос vs. Зубайра Тухугов

Альберт Дураев vs. Роман Копылов

Элизеу Залеско дос Сантос vs. Бэнуа Сейнт Денис

Михал Олексейчук vs. Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани vs. Лерон Мерфи

Ху Яозонг vs. Андре Петроски

Дамир Исмагулов vs. Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков vs. Аллан Насцименто

UFC 267: Пресс-конференция - прямая трансляция

Гловер Тейшера: лучшие моменты

Петр Ян: Путь к чемпиону UFC