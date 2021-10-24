PFL 10 - 2021: Финалы Гран-при: прямая трансляция

В ночь с 27 на 28 октября 2021 года, в Форт-Лодердейл, США, состоятся финальные бои PFL 2021: Championships, начало турнира 27.10.2021 в 23-30 msk.

В со-главном событии, пройдет второй бой Магомеда Магомедкеримова (29-5) и Рэй Купера III (23-7-1), за титул чемпиона в полусреднем весе и приз в $1 млн.

В главном событии, Кайла Харрисон (11-0) в финале легкого веса сразится с Тейлор Гуардадо (3-1).

Россиянин Мовлид Хайбулаев (17-0) по прозвищу "Убийца", за пояс чемпиона полулегкого веса, подерется с американцем Крисом Уэйдом (20-6).

Всего, рамках финального турнира PFL 2021 будут разыграны звания шести чемпионов PFL , $6 млн призовых, в предварительном карде, дебютный поединок в PFL проведет россиянин Омари Ахмедов против американца Джордана Янга (10-2), так же первый бой в PFL проведет экс-чемпионка Bellator Джулия Бадд.

Предлагаем вашему вниманию:

Даниэль Пинеда vs. Мовлид Хайбулаев

Магомед Магомедкеримов vs. Рэй Купер III / бой 1

