Фёдор Емельяненко - Тимоти Джонсон: смотреть онлайн Bellator

23 октября в Москве на «ВТБ-Арена» впервые в России пройдет звездный турнир Bellator 269: Fedor vs. Johnson. Начало прямой трансляции 23.10.2021 в 19-00 msk.

В главном событии, состоится бой в тяжелом весе, легендарный россиянин Федор "Последний Император" Емельяненко (39-6 1) проведет поединок против американца Тимоти Джонсонона (15-7).

В главном карде Bellator 269 выступят россияне Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов и Анатолий Токов!

Главный кард Bellator 269 Fedor vs. Johnson:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон
Виталий Минаков — Саид Соума
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла
Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов

прелимы:
Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл
Владимир Туков — Аймонд Гух
Дарина Маздюк — Катарзина Садура
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж
Брайан Мур — Никита Михайлов
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич
Айден Ли — Александр Осетров
Гаджи Рабаданов — Александр Белих

 

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