Фёдор Емельяненко - Тимоти Джонсон: смотреть онлайн Bellator

23 октября в Москве на «ВТБ-Арена» впервые в России пройдет звездный турнир Bellator 269: Fedor vs. Johnson. Начало прямой трансляции 23.10.2021 в 19-00 msk.

В главном событии, состоится бой в тяжелом весе, легендарный россиянин Федор "Последний Император" Емельяненко (39-6 1) проведет поединок против американца Тимоти Джонсонона (15-7).

В главном карде Bellator 269 выступят россияне Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов и Анатолий Токов!

Главный кард Bellator 269 Fedor vs. Johnson:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов

прелимы:

Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл

Владимир Туков — Аймонд Гух

Дарина Маздюк — Катарзина Садура

Ирина Алексеева — Стефани Пейдж

Брайан Мур — Никита Михайлов

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич

Айден Ли — Александр Осетров

Гаджи Рабаданов — Александр Белих

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