Bellator 268 смотреть онлайн

С 16 на 17 октября 2021 года, в Финиксе, США, состоится турнир Bellator 268: Вадим Немков vs Джулиус Энгликас так же известный как #Bellator Phoenix. Начало прямой трансляции Bellator 268 17.10.2021 в 02-00 msk.

Главным событием Bellator 268 станет полуфинал Гран-при Bellator в полутяжелом весе: обладатель титула, россиянин Вадим Немков (13-2) в титульном бою сразится с литовцем Джулиусом Энгликасом (9-1).

Кард Bellator 268 Nemkov vs. Anglickas:

Основной кард

Вадим Немков — Джулиус Англикас

Райан Бэйдер — Кори Андерсон

Бен Хендерсон — Брент Примус

Генри Корралес — Владислав Парубченко



Предварительный кард

Карл Албректссон — Довлетджан Ягшимурадов

Бретт Джонс — Эрик Перес

Салливан Коли — Деон Клэш

Ник Браун — Бобби Ли

Мухамед Берхамов — Джалил Уиллис

Джейлон Бейтс — Рафаэль Мантини де Лима

Хавьер Торрес — Грегори Миллард

Сумико Инаба — Рэнди Филд

Лэнс Гибсон — Рэймонд Пина

Мария Хендерсон — Колетт Сантьяго

Bellator 268 прелимы - трансляция

Плеер 2 (rus)

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