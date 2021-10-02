UFC Vegas 38: Сантос vs Уокер - смотреть онлайн

В ночь с 2 на 3 октября 2021 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 193: Santos vs. Walker, еще известный как UFC on ESPN+ 51. Начало турнира 02.10.21 в 23:00 мск.

В главном поединке UFC Вегас 38, пройдет бой в полутяжелом весе: Бразилец Тиаго Сантос (21-9) сразится с соотечественником Джонни Уокером (18–5). Ожидает быть интересным бой сестры Валенитны Шевченко - Антонины Шевченко с Кейси О'Нилл из Австралии в предварительном карде.

Кард / бои UFC Fight Night 193: Santos vs. Walker

Основной кард

Полутяжелый вес: Тиаго Сантос – Джонни Уокер

Средний вес: Кевин Холланд – Кайл Докос

Полусредний вес: Алекс Оливейра – Нико Прайс

Средний вес: Миша Циркунов – Кшиштоф Йотко

Женщины, легчайший вес: Аспен Лэдд – Мэйси Чиассон

Предварительный кард

Легкий вес: Джо Солецки – Джаред Гордон

Женщины, наилегчайший вес: Антонина Шевченко – Кейси О’Нилл

Женщины, легчайший вес: Карол Роса – Бет Коррейя

Легкий вес: Девонте Смит – Джейми Малларки

Легчайший вес: Дуглас Силва Де Андраде – Гаэтано Пирелло

Легчайший вес: Алехандро Перес – Джонни Эдуардо

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