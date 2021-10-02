UFC Vegas 38: Сантос vs Уокер - смотреть онлайн
В ночь с 2 на 3 октября 2021 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night 193: Santos vs. Walker, еще известный как UFC on ESPN+ 51. Начало турнира 02.10.21 в 23:00 мск.
В главном поединке UFC Вегас 38, пройдет бой в полутяжелом весе: Бразилец Тиаго Сантос (21-9) сразится с соотечественником Джонни Уокером (18–5). Ожидает быть интересным бой сестры Валенитны Шевченко - Антонины Шевченко с Кейси О'Нилл из Австралии в предварительном карде.
Кард / бои UFC Fight Night 193: Santos vs. Walker
Основной кард
Полутяжелый вес: Тиаго Сантос – Джонни Уокер
Средний вес: Кевин Холланд – Кайл Докос
Полусредний вес: Алекс Оливейра – Нико Прайс
Средний вес: Миша Циркунов – Кшиштоф Йотко
Женщины, легчайший вес: Аспен Лэдд – Мэйси Чиассон
Предварительный кард
Легкий вес: Джо Солецки – Джаред Гордон
Женщины, наилегчайший вес: Антонина Шевченко – Кейси О’Нилл
Женщины, легчайший вес: Карол Роса – Бет Коррейя
Легкий вес: Девонте Смит – Джейми Малларки
Легчайший вес: Дуглас Силва Де Андраде – Гаэтано Пирелло
Легчайший вес: Алехандро Перес – Джонни Эдуардо
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