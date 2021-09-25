Усик - Джошуа: Смотреть онлайн

Видео боя Энтони Джошуа – Александр Усик, за титулы WBA Super, IBF и WBO в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Поединок проходил с 25 на 26 сентября в Лондоне (Англия) на арене Тоттенхэм Хотспур.

Полный кард бокса Joshua vs. Usyk:
    Энтони Джошуа – Александр Усик, тяжелый вес
    Лоуренс Околи – Дилан Прасович, первый тяжелый вес
    Каллум Смит – Ленин Кастильо, полутяжелый вес
    Максим Продан – Флориан Марку, полусредний вес
    Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес, полулегкий вес
    Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров, средний вес
    Даниэль Лапин – Павел Мартынюк, полутяжелый вес

 


Лоуренс Околи – Дилан Прасович / Okolie vs. Prasovic

 

Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес / Hatton vs. Martinez

 

Maxim Prodan vs. Florian Marku

 

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk - highlights

 

Энтони Джошуа vs. Александр Усик - Слова после боя

 

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