Усик - Джошуа: Смотреть онлайн

Видео боя Энтони Джошуа – Александр Усик, за титулы WBA Super, IBF и WBO в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Поединок проходил с 25 на 26 сентября в Лондоне (Англия) на арене Тоттенхэм Хотспур.

Полный кард бокса Joshua vs. Usyk:

Энтони Джошуа – Александр Усик, тяжелый вес

Лоуренс Околи – Дилан Прасович, первый тяжелый вес

Каллум Смит – Ленин Кастильо, полутяжелый вес

Максим Продан – Флориан Марку, полусредний вес

Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес, полулегкий вес

Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров, средний вес

Даниэль Лапин – Павел Мартынюк, полутяжелый вес



Лоуренс Околи – Дилан Прасович / Okolie vs. Prasovic

Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес / Hatton vs. Martinez

Maxim Prodan vs. Florian Marku

Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk - highlights

Энтони Джошуа vs. Александр Усик - Слова после боя