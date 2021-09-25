Усик - Джошуа: Смотреть онлайн
Видео боя Энтони Джошуа – Александр Усик, за титулы WBA Super, IBF и WBO в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Поединок проходил с 25 на 26 сентября в Лондоне (Англия) на арене Тоттенхэм Хотспур.
Полный кард бокса Joshua vs. Usyk:
Энтони Джошуа – Александр Усик, тяжелый вес
Лоуренс Околи – Дилан Прасович, первый тяжелый вес
Каллум Смит – Ленин Кастильо, полутяжелый вес
Максим Продан – Флориан Марку, полусредний вес
Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес, полулегкий вес
Кристофер Оусли – Хасан Байсангуров, средний вес
Даниэль Лапин – Павел Мартынюк, полутяжелый вес
Лоуренс Околи – Дилан Прасович / Okolie vs. Prasovic
Кэмпбелл Хаттон – Сонни Мартинес / Hatton vs. Martinez
Maxim Prodan vs. Florian Marku
Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk - highlights
Энтони Джошуа vs. Александр Усик - Слова после боя