UFC 266 смотреть онлайн
26 сентября 2021 года, в США проходил турнир UFC 266, с главным событием, - титульным боем - за пояс чемпиона в полулегком весе: австралиец Александр Волкановски (21-1-0) защищает титул от Брайана Ортега (15-1-1) из США.
Во втором по значимости поединке, чемпионка UFC в наилегчайшем весе - Валентина Шевченко (21-3-0) в шестой раз проводит защиту пояса, против американки Лорен Мёрфи (15-4-0).
Кард UFC 266:
Основной кард
Александр Волкановски - Брайан Ортега
Валентина Шевченко - Лорен Мёрфи
Ник Диас - Робби Лоулер
Кёртис Блэйдс - Жаирзиньо Розенструйк
Джессика Андраде - Синтия Кальвильо
Предварительный кард
Марлон Мораес - Мераб Двалишвили
Дэн Хукер - Насрат Хакпараст
Шамиль Абдурахимов - Крис Докос
Роксэнн Модаффери - Таила Сантос
Урош Медич - Джалин Тёрнер
Коди Брандэйдж - Ник Максимов
Мэтью Семельсбергер - Мартин Сано
Джонатан Пирс - Омар Моралес
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UFC 266: Лучшие моменты турнира
Валентина Шевченко - Лорен Мерфи
UFC 266: Валентина Шевченко - Слова после боя
Александр Волкановски - Брайан Ортега