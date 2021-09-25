UFC 266 смотреть онлайн

26 сентября 2021 года, в США проходил турнир UFC 266, с главным событием, - титульным боем - за пояс чемпиона в полулегком весе: австралиец Александр Волкановски (21-1-0) защищает титул от Брайана Ортега (15-1-1) из США.

Во втором по значимости поединке, чемпионка UFC в наилегчайшем весе - Валентина Шевченко (21-3-0) в шестой раз проводит защиту пояса, против американки Лорен Мёрфи (15-4-0).

Кард UFC 266:

Основной кард
    Александр Волкановски - Брайан Ортега
    Валентина Шевченко - Лорен Мёрфи
    Ник Диас - Робби Лоулер
    Кёртис Блэйдс - Жаирзиньо Розенструйк
    Джессика Андраде - Синтия Кальвильо

Предварительный кард
    Марлон Мораес - Мераб Двалишвили
    Дэн Хукер - Насрат Хакпараст
    Шамиль Абдурахимов - Крис Докос
    Роксэнн Модаффери - Таила Сантос
    Урош Медич - Джалин Тёрнер
    Коди Брандэйдж - Ник Максимов
    Мэтью Семельсбергер - Мартин Сано
    Джонатан Пирс - Омар Моралес 

 

предлагаем вашему вниманию:

UFC 266: Лучшие моменты турнира

 

 Валентина Шевченко - Лорен Мерфи

 

UFC 266: Валентина Шевченко - Слова после боя

 

Александр Волкановски - Брайан Ортега

 

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