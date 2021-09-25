UFC 266 смотреть онлайн

26 сентября 2021 года, в США проходил турнир UFC 266, с главным событием, - титульным боем - за пояс чемпиона в полулегком весе: австралиец Александр Волкановски (21-1-0) защищает титул от Брайана Ортега (15-1-1) из США.

Во втором по значимости поединке, чемпионка UFC в наилегчайшем весе - Валентина Шевченко (21-3-0) в шестой раз проводит защиту пояса, против американки Лорен Мёрфи (15-4-0).

Кард UFC 266:

Основной кард

Александр Волкановски - Брайан Ортега

Валентина Шевченко - Лорен Мёрфи

Ник Диас - Робби Лоулер

Кёртис Блэйдс - Жаирзиньо Розенструйк

Джессика Андраде - Синтия Кальвильо



Предварительный кард

Марлон Мораес - Мераб Двалишвили

Дэн Хукер - Насрат Хакпараст

Шамиль Абдурахимов - Крис Докос

Роксэнн Модаффери - Таила Сантос

Урош Медич - Джалин Тёрнер

Коди Брандэйдж - Ник Максимов

Мэтью Семельсбергер - Мартин Сано

Джонатан Пирс - Омар Моралес

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UFC 266: Лучшие моменты турнира

Валентина Шевченко - Лорен Мерфи

UFC 266: Валентина Шевченко - Слова после боя

Александр Волкановски - Брайан Ортега