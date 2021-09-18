Bellator 266: Трансляция, смотреть онлайн

19 сентября 2021 года, в 02:00 мск, в Сан-Хосе (США) на арене «SAP Center» начнется турнир Bellator 266 Davis vs. Romero. Смотрите онлайн трансляцию, а так же бои турнира Bellator 266 в записи.

В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе, - между бывшим чемпионом Bellator Филом Дэвисом (23–6) и экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в средней весовой категории - Йоэлем Ромеро (13–5).

Кард/бои Bellator 266:

Основной кард
    Фил Дэвис - Йоэль Ромеро
    Нейман Грейси - Марк Леммингер
    ДиАнна Беннетт - Алехандра Лара
    Георгий Караханян - Сол Роджерс
    Кристиан Эдвардс - Бен Пэрриш

Предварительный кард
    Грант Нил - Алекс Полицци
    Энтони Адамс - Халид Муртазалиев
    Альберт Гонсалес - Абрахам Ваэсау
    Сократис Эрнандес - Бобби Серонио III
    Рхалан Грейси - Шейн Киф
    Джон Адамс - Эдвин Де Лос Сантос
    Джесси Дельгадо - Джошуа Диллон

Bellator 266: Davis vs. Romero - Prelims

 

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