Bellator 266: Трансляция, смотреть онлайн
19 сентября 2021 года, в 02:00 мск, в Сан-Хосе (США) на арене «SAP Center» начнется турнир Bellator 266 Davis vs. Romero. Смотрите онлайн трансляцию, а так же бои турнира Bellator 266 в записи.
В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе, - между бывшим чемпионом Bellator Филом Дэвисом (23–6) и экс-претендентом на чемпионский пояс UFC в средней весовой категории - Йоэлем Ромеро (13–5).
Кард/бои Bellator 266:
Основной кард
Фил Дэвис - Йоэль Ромеро
Нейман Грейси - Марк Леммингер
ДиАнна Беннетт - Алехандра Лара
Георгий Караханян - Сол Роджерс
Кристиан Эдвардс - Бен Пэрриш
Предварительный кард
Грант Нил - Алекс Полицци
Энтони Адамс - Халид Муртазалиев
Альберт Гонсалес - Абрахам Ваэсау
Сократис Эрнандес - Бобби Серонио III
Рхалан Грейси - Шейн Киф
Джон Адамс - Эдвин Де Лос Сантос
Джесси Дельгадо - Джошуа Диллон
Bellator 266: Davis vs. Romero - Prelims
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