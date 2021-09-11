Эвандер ХОЛИФИЛД - Витор БЕЛФОРТ: Прямая трансляция

С 11 на 12 сентября 2021 года, в Голливуде (США) состоится грандиозное боксерское шоу Holyfield vs Belfort от промоушена Triller Fight Club.Начало прямого эфира 12.09.2021 в 02-00 мск.

В главном событии вечера, сразятся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супер тяжелом весе - Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

Эвандер Холифилд заменил ране запланированного участника главного боя - Оскара Де Ла Хойю, который выбыл из турнира по болезни КОВИД-19. В большом вечере бокса Holyfield vs Belfort выступят другие мега звезды бокса и mma: Дэвид Хэй и Андерсон Силва.

Кард вечера бокса Holyfield vs Belfort:

Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО) – Витор Белфорт (1-0, 1 КО)

Андерсон Силва (2-1, 1 КО) – Тито Ортиз (дебют)

Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) – Джо Фурнье (9-0, 9 КО)

Энди Венсес (23-2-1, 12 КО) – Джоно Кэрролл (19-2-1, 5 КО)

Энтони Чавес (9-1, 3 КО) – Диюль Ольгин (15-19-4, 10 КО)





Холифилд - Белфорт: трансляция плеер 1

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