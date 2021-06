UFC 263: Adesanya vs Vettori 2 – Прямая трансляция

С 12 на 13 июня 2021 года, на арене Gila River в Глендейле, США, состоится турнир UFC 263: Адесанья vs. Веттори 2. Начало турнира 13.06.2021 в 01-00 мск, ссылки на трансляцию смотрите назадолго до начала.

В главном событии UFC 263, пройдет титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в среднем весе: нигериец Исраэль Адесанья (20-1) во второй раз защищает титул от претендента - Марвина Веттори (17-4-1) из Италии.

В со-главном поединке, в бою за пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в октагоне встретятся: действующий чемпион, бразилец Дейвисон Фигейреду (20-1-1) и претендент Брэндон Морено (18-5-2) из Мексики.

Кард UFC 263 Адесанья vs. Веттори 2:

Основной кард

Israel Adesanya vs. Marvin Vettori

Deiveson Figueiredo vs. Brandon Moreno

Leon Edwards vs.тNate Diaz

Demian Maia vs. Belal Muhammad

Paul Craig vs. Jamahal Hill

Предварительный кард

Drew Dober vs. Brad Riddell

Eryk Anders vs. Darren Stewart

Lauren Murphy vs. Joanne Calderwood

Movsar Evloev vs. Hakeem Dawodu

Pannie Kianzad vs. Alexis Davis

Matt Frevola vs. Terrance McKinney

Chase Hooper vs. Steven Peterson

Fares Ziam vs. Luigi Vendramini

Carlos Felipe vs. Jake Collier

