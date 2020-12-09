Энтони ДЖОШУА vs Кубрат ПУЛЕВ – Онлайн Трансляция

С 12 на 13 декабря 2020, в Лондон (Англия), пройдет грандиозный вечер бокса от компании Top Rank.

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояса чемпиона мира по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO. В ринге встречаются: чемпион, обладатель титулов британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и претендент Кубрат Пулев (28-1-0, 14 КО) из Болгарии.

Начало прямой трансляции вечера бокса 12.12.2020, в 21:00 мск, начало главного события ~ в 00-30 по московскому времени 13.12.2020 г.

Кард / бои вечер бокса от Top Rank 12.12.2020 г:

Энтони Джошуа (23 1 0) — Кубрат Пулев (28 1 0)

Хьюи Фьюри (24 3 0) — Мариуш Вах (36 6 0)

Мартин Баколе (15 1 0) — Сергей Кузьмин (15 1 0)

Лоуренс Околи (14 0 0) — Никодем Ежевски (19 0 1)

Кирон Конвей (15 1 1) — Маколей МакГоуэн (14 1 1)

Кайс Ашфак (8 1 0) — Эшли Лейн (14 9 2)

Флориан Марку (7 0 0) — Алекс Фирон (9 2 0)

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Энтони Джошуа - Александр Поветкин / Joshua vs. Povetkin

Кубрат Пулев - Дерек Чисора. HD / Kubrat Pulev vs. Dereck Chisora