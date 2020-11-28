Майк Тайсон vs Рой Джонс – Прямая трансляция

В ночь с 28 на 29 ноября 2020 года, в Лос-Анджелесе (США) под эгидой WBC, пройдет грандиозный вечер бокса "Битва легенд". Начало трансляции турнира 29.11.2020 г, ~ в 05:30 msk, начало главного события ~ в 07:30 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится 8-и раундовый бой, в ринге встречаются: бывший абсолютный чемпионом мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс младший.

На кону сражения титул WBC Frontline Battle Belt, что в переводе звучит как "WBC пояс за битву на передовой".

Кард / бои вечера бокса "Битва легенд":

Майк Тайсон - Рой Джонс

Баду Джек - Блейк Маккернан

Джемейн Ортис - Сулейман Сегава

Ирвин Гонсалес - Эдвард Васкес

Джейк Пол - Натаниэль Робинсон

Джо Касумано - Грегори Корбин

Хасим Рахман-младший - Рашад Коултер

предлагаем вашему вниманию:

Майк Тайсон: накауты за 1 минуту / Mike Tyson Fastest Knockouts



Рой Джонс младший: история и лучшие бои – док фильм