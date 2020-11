UFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos – Прямая трансляция

В Лас-Вегасе (США) с 14 на 15 ноября 2020 года, пройдет турнир UFC on ESPN+ 41: Felder vs. dos Anjos, еще известный как UFC Vegas 14. В прямом эфире на русском языке UFC Вегас 14, смотрите на телеканале Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало прямой трансляции 15.11.2020 г, в 03:00 мск.

В главном поединке события, состоялся бой в легком весе, в октагоне встретятся ирландец Пол Фелдер (17-5) и бразилец Рафаэль Дос Аньос (29-13). Пол Фелдер заменил выбывшего по состоянию здоровья Ислама Махачева.

Отметим бой основного карда в полутяжелом весе - россиянина Сапарбека Сафарова (9-3) с американцем Джулианом Маркесом (7-2).

Кард / бои UFC on ESPN+ 41: Felder vs. dos Anjos

Главный кард

• Пол Фелдер vs. Рафаэль дос Аньос

• Абдул Разак Альхассан vs. Каос Уильямс

• Джулиан Маркес vs. Сапарбек Сафаров

• Кей Хэнсен vs. Кори Маккена

• Эрик Андерс vs. Антонио Арройо

Предварительный кард

• Брендан Аллен vs. Шон Стриклэнд

• Эшли Йодер vs. Миранда Грэнджер

• Алекс Мороно vs. Рис Макки

• Хосе Альберто Киньонес vs. Луис Смолка

• Ранда Маркос vs. Канако Мурата

• Жиральду де Фрейтас vs. Тони Грейвли

• Донтейл Мэйс vs. Роке Мартинес

