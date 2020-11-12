UFC Fight Night: Felder vs. dos Anjos – Прямая трансляция
В Лас-Вегасе (США) с 14 на 15 ноября 2020 года, пройдет турнир UFC on ESPN+ 41: Felder vs. dos Anjos, еще известный как UFC Vegas 14. В прямом эфире на русском языке UFC Вегас 14, смотрите на телеканале Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало прямой трансляции 15.11.2020 г, в 03:00 мск.
В главном поединке события, состоялся бой в легком весе, в октагоне встретятся ирландец Пол Фелдер (17-5) и бразилец Рафаэль Дос Аньос (29-13). Пол Фелдер заменил выбывшего по состоянию здоровья Ислама Махачева.
Отметим бой основного карда в полутяжелом весе - россиянина Сапарбека Сафарова (9-3) с американцем Джулианом Маркесом (7-2).
Кард / бои UFC on ESPN+ 41: Felder vs. dos Anjos
Главный кард
• Пол Фелдер vs. Рафаэль дос Аньос
• Абдул Разак Альхассан vs. Каос Уильямс
• Джулиан Маркес vs. Сапарбек Сафаров
• Кей Хэнсен vs. Кори Маккена
• Эрик Андерс vs. Антонио Арройо
Предварительный кард
• Брендан Аллен vs. Шон Стриклэнд
• Эшли Йодер vs. Миранда Грэнджер
• Алекс Мороно vs. Рис Макки
• Хосе Альберто Киньонес vs. Луис Смолка
• Ранда Маркос vs. Канако Мурата
• Жиральду де Фрейтас vs. Тони Грейвли
• Донтейл Мэйс vs. Роке Мартинес
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