UFC Fight Night 183: САНТОС vs. ТЕЙШЕЙРА – Прямая трансляция

В ночь с 7 на 8 ноября 2020 года, в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Вегас 13: Santos vs. Teixeira, так же известный как UFC on ESPN+ 40. В прямом эфире на русском языке UFC Вегас 13, смотрите на телеканале Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало прямой трансляции 08.11.2020 г, в 06:00 мск.

В главном поединке события, пройдет претендентский бой, на кону поединка - возможность сразится за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. В октагоне встретятся, бразильцы Гловер Тейшейра (31-7) и Тиагу Сантус (21-7).

В рамках UFC Vegas 13, отметим выступление Андрея Арловского в тяжелом весе и бой "Русского Кинг-Конга" Александра Романова.

Кард / бои UFC Fight Night Santos vs. Teixeira:

Основной кард

Thiago Santos vs. Glover Teixeira

Tanner Boser vs. Andrei Arlovski

Ian Heinisch vs. Brendan Allen

Claudia Gadelha vs. Yao Xiaonan

Raoni Barcelos vs. Khalid Taha



Предварительные поединки:

Trevin Giles vs. Bevon Lewis

Max Griffin vs. Ramiz Brahimaj

Darren Elkins vs. Luiz Eduardo Garagorri

Marcos Rogerio de Lima vs. Alexander Romanov

Giga Chikadze vs. Jamey Simmons

