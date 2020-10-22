UFC 254: ХАБИБ vs. ГЕЙДЖИ – Прямая трансляция
24 октября 2020 года в спортивном комплексе Бойцовский остров UFC в ОАЭ, состоится главный турнир 2020 года UFC 254: Khabib vs. Gaethje.
Возглавит событие, титульный бой в легком весе: россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) в третий раз проводит защиту пояса чемпиона, его соперник - американец Джастин Гэтжи (22-2).
В карде UFC 254 произошли изменения, отменен бой Умара Нурмагомедова с Сергем Морозовым из-за болезни Умара, но в турнире выступят топовые бойцы UFC и несколько россиян и бойцов из ближнего зарубежья в принципиальных поединках!
Кард / бои UFC 254 Khabib vs. Gaethje:
Основной кард
Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) – Джастин Гэтжи
Средний вес: Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье
Тяжелый вес: Александр Волков – Уолт Харрис
Средний вес: Джейкоб Малкун vs. Филипп Хоуз
Женский наилегчайший вес: Лилия Шакирова vs. Лорен Мерфи
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба
Предварительный кард
Тяжелый вес: Стефан Струве vs. Тай Туиваса
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs. Алекс "Cowboy" Оливейра
Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг vs. Сэм Алви
Ранний предварительный кард
Легчайший вес: Кейси Кенни vs. Натаниэль Вуд
Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа vs. Миранда Маверик
Легкий вес: Джоэл Альварес vs. Александр Яковлев
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Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор / Khabib vs McGregor
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