UFC 254: ХАБИБ vs. ГЕЙДЖИ – Прямая трансляция

24 октября 2020 года в спортивном комплексе Бойцовский остров UFC в ОАЭ, состоится главный турнир 2020 года UFC 254: Khabib vs. Gaethje.

Возглавит событие, титульный бой в легком весе: россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) в третий раз проводит защиту пояса чемпиона, его соперник - американец Джастин Гэтжи (22-2).

В карде UFC 254 произошли изменения, отменен бой Умара Нурмагомедова с Сергем Морозовым из-за болезни Умара, но в турнире выступят топовые бойцы UFC и несколько россиян и бойцов из ближнего зарубежья в принципиальных поединках!

Кард / бои UFC 254 Khabib vs. Gaethje:

Основной кард

Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) – Джастин Гэтжи

Средний вес: Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье

Тяжелый вес: Александр Волков – Уолт Харрис

Средний вес: Джейкоб Малкун vs. Филипп Хоуз

Женский наилегчайший вес: Лилия Шакирова vs. Лорен Мерфи

Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба

Предварительный кард

Тяжелый вес: Стефан Струве vs. Тай Туиваса

Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs. Алекс "Cowboy" Оливейра

Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг vs. Сэм Алви

Ранний предварительный кард

Легчайший вес: Кейси Кенни vs. Натаниэль Вуд

Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа vs. Миранда Маверик

Легкий вес: Джоэл Альварес vs. Александр Яковлев

