UFC 254: ХАБИБ vs. ГЕЙДЖИ – Прямая трансляция

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24 октября 2020 года в спортивном комплексе Бойцовский остров UFC в ОАЭ, состоится главный турнир 2020 года UFC 254: Khabib vs. Gaethje.

Возглавит событие, титульный бой в легком весе: россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) в третий раз проводит защиту пояса чемпиона, его соперник - американец Джастин Гэтжи (22-2).

В карде UFC 254 произошли изменения, отменен бой Умара Нурмагомедова с Сергем Морозовым из-за болезни Умара, но в турнире выступят топовые бойцы UFC и несколько россиян и бойцов из ближнего зарубежья в принципиальных поединках!

Кард / бои UFC 254 Khabib vs. Gaethje:

Основной кард
Легкий вес, титульный бой: Хабиб Нурмагомедов (ч) – Джастин Гэтжи
Средний вес: Роберт Уиттакер – Джаред Каннонье
Тяжелый вес: Александр Волков – Уолт Харрис
Средний вес: Джейкоб Малкун  vs.  Филипп Хоуз
Женский наилегчайший вес: Лилия Шакирова  vs.  Лорен Мерфи
Полутяжелый вес: Магомед Анкалаев – Ион Куцелаба
Предварительный кард
Тяжелый вес: Стефан Струве  vs. Тай Туиваса
Полусредний вес: Шавкат Рахмонов vs.  Алекс  "Cowboy" Оливейра
Полутяжёлый вес: Да Ун Джанг vs.  Сэм Алви
Ранний предварительный кард
Легчайший вес: Кейси Кенни  vs.  Натаниэль Вуд
Женский наилегчайший вес: Лиана Джоджуа  vs.  Миранда Маверик
Легкий вес: Джоэл Альварес  vs. Александр Яковлев

 

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Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор / Khabib vs McGregor

 

Джастин Гетжи vs Тони Фергюсон / Gaethje vs Ferguson

 

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