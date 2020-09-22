UFC 253: Исраэль АДЕСАНЬЯ vs. Пауло КОСТА – Прямая трансляция

С 26 на 27 сентября 2020 года, на «Бойцовском острове» Яс в ОАЭ, пройдет турнир UFC 253: Adesanya vs. Costa. В прямом эфире на русском языке UFC 253, смотрите на телеканалах Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало прямой трансляции 27.09.2020 г, в 05:00 мск.

В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в среднем весе, в октагоне встречаются: не битый чемпион, нигериец выступающий за Новую Зеландию - Исраэль Адесанья (19-0), защищает свой титул от не имеющего поражений бразильца Пауло Коста (13-0).

В со-главном событии, Доминик Рейес (12 - 1) и Ян Блахович (26 - 8) сразятся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

В UFC 253 выступят две россиян: Зубайра Тухугов - откроет основной кард, Хадис Ибрагимов - начнет турнир.

Кард / бои UFC 253:Adesanya vs Costa:

Главный кард

Исраэль Адесанья — Пауло Коста

Доминик Рейес — Ян Блахович

Кай Кара-Франс — Брэндон Ройвэл

Кетлин Виейра — Сиджара Юбэнкс

Хаким Доуду — Зубайра Тухугов

Предварительные бои

Брэд Ридделл — Алекс да Сильва

Диего Санчес — Джейк Мэтьюз

Шейн Янг — Нейт Ландвер

Уильям Найт — Алекса Камур

Хуан Эспино — Джефф Хьюз

Хадис Ибрагимов — Данило Маркес

Предлагаем вашему вниманию:

Зубайра Тухугов – Эрнест Чавез / Tukhugov vs. Chavez



Ян Блахович – Люк Рокхолд / Jan Blachowicz vs. Luke Rockhold