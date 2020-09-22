UFC 253: Исраэль АДЕСАНЬЯ vs. Пауло КОСТА – Прямая трансляция
С 26 на 27 сентября 2020 года, на «Бойцовском острове» Яс в ОАЭ, пройдет турнир UFC 253: Adesanya vs. Costa. В прямом эфире на русском языке UFC 253, смотрите на телеканалах Сетанта Sports Ukraine и UFC ТВ, начало прямой трансляции 27.09.2020 г, в 05:00 мск.
В главном поединке события, состоится титульный бой, - за пояс чемпиона UFC в среднем весе, в октагоне встречаются: не битый чемпион, нигериец выступающий за Новую Зеландию - Исраэль Адесанья (19-0), защищает свой титул от не имеющего поражений бразильца Пауло Коста (13-0).
В со-главном событии, Доминик Рейес (12 - 1) и Ян Блахович (26 - 8) сразятся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.
В UFC 253 выступят две россиян: Зубайра Тухугов - откроет основной кард, Хадис Ибрагимов - начнет турнир.
Кард / бои UFC 253:Adesanya vs Costa:
Главный кард
Исраэль Адесанья — Пауло Коста
Доминик Рейес — Ян Блахович
Кай Кара-Франс — Брэндон Ройвэл
Кетлин Виейра — Сиджара Юбэнкс
Хаким Доуду — Зубайра Тухугов
Предварительные бои
Брэд Ридделл — Алекс да Сильва
Диего Санчес — Джейк Мэтьюз
Шейн Янг — Нейт Ландвер
Уильям Найт — Алекса Камур
Хуан Эспино — Джефф Хьюз
Хадис Ибрагимов — Данило Маркес
Предлагаем вашему вниманию:
Зубайра Тухугов – Эрнест Чавез / Tukhugov vs. Chavez
Ян Блахович – Люк Рокхолд / Jan Blachowicz vs. Luke Rockhold