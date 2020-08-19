Александр Поветкин vs. Диллиан Уайт – Прямая трансляция

22 августа 2020 года в Брентвуде (Англия) состоится титульный бой, - за пояс "временного" чемпиона по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Начало прямой онлайн трансляции 22.08.2020 г, в 23-55 по московскому времени.

В ринге встречаются: обладатель титула британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) по прозвищу "Злодей"и россиянин Александр "Русский Витязь" Поветкин (35-2-1, 24 КО). Победитель противостояния, так же получит право сразиться с "регулярным" чемпионом WBC - Тайсоном Фьюри.

Предлагаем вашему вниманию последние поединки соперников:

Александр Поветкин - Майкл Хантер / Povetkin vs. Hunter

Диллиан Уайт - Мариуш Вах / Dillian Whyte vs. Mariusz Wach