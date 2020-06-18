UFC Fight Night: БЛЕЙДС vs. ВОЛКОВ – Прямая трансляция

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В ночь с 20 на 21 июня 2020 года, на арене Apex, в Лас-Вегасе (США), пройдет турнир  UFC Fight Night Blaydes vs. Volkov, так же известный как UFC on ESPN 11 и UFC Vegas 3. Начало прямой онлайн трансляции UFC on ESPN 11 - 21 июня 2020 года в 02:00 по московскому времени.

В главном событии UFC Вегас 3, состоится бой в тяжелом весе: россиянин Александр Волков (31-7) встретится в октагоне с американцем Кертисом Блейдсом  (13-2-1).

Кард / бои UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov

Основной кард
Тяжелый вес: Кертис Блейдс vs.  Александр Волков
Полулегкий вес:  Джош Эмметт  vs.  Шейн Бургос
Женский легчайший вес:  Ракел Пеннингтон  vs.  Марион Рено
Полусредний вес:  Белал Мухаммад  vs.  Лайман Гуд
Промежуточный вес:  Джим Миллер vs. Рузвельт Робертс
    
Предварительный кард
Легкий вес:  Клэй Гуида  vs.  Бобби Грин
Женский минимальный вес:  Тешиа Торрес  vs.  Брайанна Ван Бурен
Средний вес:  Марк-Андре Барро  vs.  Оскра Пехота
Женский наилегчайший вес:  Кортни Кейси  vs.  Джиллиан Робертсон
Легкий вес:  Мэтт Фривола  vs.  Фрэнк Камачо
Женский наилегчайший вес:  Роксанн Модаффери  vs.  Лорен Мерфи
Легкий вес:  Остин Хаббард vs. Макс Роскопф

 

Предлагаем вашему вниманию:

Александр Волков - Фабрисио Вердум / Volkov vs. Werdum

 

Кертис Блэйдс - Джуниор Дос Сантос / Blaydes vs. Dos Santos

 

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