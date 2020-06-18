UFC Fight Night: БЛЕЙДС vs. ВОЛКОВ – Прямая трансляция
В ночь с 20 на 21 июня 2020 года, на арене Apex, в Лас-Вегасе (США), пройдет турнир UFC Fight Night Blaydes vs. Volkov, так же известный как UFC on ESPN 11 и UFC Vegas 3. Начало прямой онлайн трансляции UFC on ESPN 11 - 21 июня 2020 года в 02:00 по московскому времени.
В главном событии UFC Вегас 3, состоится бой в тяжелом весе: россиянин Александр Волков (31-7) встретится в октагоне с американцем Кертисом Блейдсом (13-2-1).
Кард / бои UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov
Основной кард
Тяжелый вес: Кертис Блейдс vs. Александр Волков
Полулегкий вес: Джош Эмметт vs. Шейн Бургос
Женский легчайший вес: Ракел Пеннингтон vs. Марион Рено
Полусредний вес: Белал Мухаммад vs. Лайман Гуд
Промежуточный вес: Джим Миллер vs. Рузвельт Робертс
Предварительный кард
Легкий вес: Клэй Гуида vs. Бобби Грин
Женский минимальный вес: Тешиа Торрес vs. Брайанна Ван Бурен
Средний вес: Марк-Андре Барро vs. Оскра Пехота
Женский наилегчайший вес: Кортни Кейси vs. Джиллиан Робертсон
Легкий вес: Мэтт Фривола vs. Фрэнк Камачо
Женский наилегчайший вес: Роксанн Модаффери vs. Лорен Мерфи
Легкий вес: Остин Хаббард vs. Макс Роскопф
Предлагаем вашему вниманию:
Александр Волков - Фабрисио Вердум / Volkov vs. Werdum
Кертис Блэйдс - Джуниор Дос Сантос / Blaydes vs. Dos Santos