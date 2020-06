UFC Fight Night: БЛЕЙДС vs. ВОЛКОВ – Прямая трансляция

В ночь с 20 на 21 июня 2020 года, на арене Apex, в Лас-Вегасе (США), пройдет турнир UFC Fight Night Blaydes vs. Volkov, так же известный как UFC on ESPN 11 и UFC Vegas 3. Начало прямой онлайн трансляции UFC on ESPN 11 - 21 июня 2020 года в 02:00 по московскому времени.

В главном событии UFC Вегас 3, состоится бой в тяжелом весе: россиянин Александр Волков (31-7) встретится в октагоне с американцем Кертисом Блейдсом (13-2-1).

Кард / бои UFC Fight Night: Blaydes vs. Volkov

Основной кард

Тяжелый вес: Кертис Блейдс vs. Александр Волков

Полулегкий вес: Джош Эмметт vs. Шейн Бургос

Женский легчайший вес: Ракел Пеннингтон vs. Марион Рено

Полусредний вес: Белал Мухаммад vs. Лайман Гуд

Промежуточный вес: Джим Миллер vs. Рузвельт Робертс



Предварительный кард

Легкий вес: Клэй Гуида vs. Бобби Грин

Женский минимальный вес: Тешиа Торрес vs. Брайанна Ван Бурен

Средний вес: Марк-Андре Барро vs. Оскра Пехота

Женский наилегчайший вес: Кортни Кейси vs. Джиллиан Робертсон

Легкий вес: Мэтт Фривола vs. Фрэнк Камачо

Женский наилегчайший вес: Роксанн Модаффери vs. Лорен Мерфи

Легкий вес: Остин Хаббард vs. Макс Роскопф

