UFC on ESPN 10: АЙ vs. КАЛВИЛЛО – Прямая трансляция

В ночь с 13 на 14 июня 2020 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Fight Night: Eye vs. Calvillo, еще известный как UFC Fight Night 172. Начало прямой онлайн трансляции 14 июня 2020 года в 04:00 по московскому времени.

В главном поединке события, состоится бой в наилегчайшем весе: бывшая претендентка на титул UFC Джессика Ай (15-7) сразится с Синтией Калвилло (8–1–1).

В со-главном поединке, в октагоне встретятся средневесы: итальянец Марвин Веттори (14-4-0) подерется с американцем Карлом Роберсоном (9-2).

Кард бои UFC Fight Night: Eye vs. Calvillo

Джессика Ай vs. Синтия Калвильо

Карл Роберсон vs. Марвин Веттори

Мераб Двалишвили vs. Рэй Борг

Андре Фили vs. Чарльз Джордейн

Джордан Эспиноса vs. Марк Де Ла Роса

Мария Агапова vs. Ханна Сиферс

Чарльз Роса vs. Кевин Агилар

Джулия Авилаvs. Джина Мазани

Тайсон Нэм vs. Заррух Адашев

Джордан Гриффин vs. Дэррик Миннер

Кристиан Агилера vs. Энтони Айви

