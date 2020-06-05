UFC 250: НУНЬЕС vs. СПЕНСЕР – Прямая трансляция
В ночь с 6 на 7 июня 2020 года в Лас-Вегасе, США, пройдет турнир UFC 250: Nunes vs. Spencer. Начало прямой онлайн трансляции 7 июня 2020 года в 05:00 msk.
В главном событии UFC 250, состоится титульный бой, - за пояс чемпионки UFC в полулегком весе: Аманда Нуньес (19-4) из Бразилии, защищает свой титул от Фелиции Спенсер (8–1) из Канады.
В со-главном поединке, сразятся топовые бойцы легчайшего веса: американец Коди Гарбрандт (11-3) встретится в октагоне с бразильцем Рафаэлем Ассунсао (27-7). Победитель этого боя, станет возможным соперником россиянина Пера Яна (14-1) в борьбе за титул чемпиона UFC.
Кард бои UFC 250 Nunes vs. Spencer
Основной кард
Аманда Нуньес vs. Фелиция Спенсер - Жен. полулегкий вес
Рафаэль Ассунсао vs. Коди Гарбрандт - Легчайший вес
Алджамэйн Стерлинг vs. Кори Сандхаген - Легчайший вес
Нил Мэгни vs. Энтони Рокко Мартин - Полусредний вес
Эдди Вайнлэнд vs. Шон О’Мэлли - Легчайший вес
Предварительные кард
Алекс Касерес vs. Чейс Хупер - Полулегкий вес
Иэн Хайниш vs. Джеральд Мершарт - Средний вес
Коди Стаманн vs. Брайан Келлехер - Полулегкий вес
Чарльз Бёрд vs. Маки Питоло - Средний вес
Жуссьер да Силва vs. Алекс Перес - Наилегчайший вес
Алонзо Менифилд vs. Девин Кларк - Полутяжелый вес
Эван Данхэм vs. Герберт Бёрнс - Промежуточный вес
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