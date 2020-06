UFC 250: НУНЬЕС vs. СПЕНСЕР – Прямая трансляция

В ночь с 6 на 7 июня 2020 года в Лас-Вегасе, США, пройдет турнир UFC 250: Nunes vs. Spencer. Начало прямой онлайн трансляции 7 июня 2020 года в 05:00 msk.

В главном событии UFC 250, состоится титульный бой, - за пояс чемпионки UFC в полулегком весе: Аманда Нуньес (19-4) из Бразилии, защищает свой титул от Фелиции Спенсер (8–1) из Канады.

В со-главном поединке, сразятся топовые бойцы легчайшего веса: американец Коди Гарбрандт (11-3) встретится в октагоне с бразильцем Рафаэлем Ассунсао (27-7). Победитель этого боя, станет возможным соперником россиянина Пера Яна (14-1) в борьбе за титул чемпиона UFC.

Кард бои UFC 250 Nunes vs. Spencer

Основной кард

Аманда Нуньес vs. Фелиция Спенсер - Жен. полулегкий вес

Рафаэль Ассунсао vs. Коди Гарбрандт - Легчайший вес

Алджамэйн Стерлинг vs. Кори Сандхаген - Легчайший вес

Нил Мэгни vs. Энтони Рокко Мартин - Полусредний вес

Эдди Вайнлэнд vs. Шон О’Мэлли - Легчайший вес

Предварительные кард

Алекс Касерес vs. Чейс Хупер - Полулегкий вес

Иэн Хайниш vs. Джеральд Мершарт - Средний вес

Коди Стаманн vs. Брайан Келлехер - Полулегкий вес

Чарльз Бёрд vs. Маки Питоло - Средний вес

Жуссьер да Силва vs. Алекс Перес - Наилегчайший вес

Алонзо Менифилд vs. Девин Кларк - Полутяжелый вес

Эван Данхэм vs. Герберт Бёрнс - Промежуточный вес

