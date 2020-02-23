Setanta Sports + Смотреть онлайн | Сетанта спорт 2 - Прямой эфир

Setanta Sports Plus, так же известный как Сетанта 2 или Setanta Sports 2 - это дополнительный канал к основной международной спортивной телекомпании Setanta Sports Eurasia .

В основе программ Сетанта спорт Плюс - прямые футбольные трансляции Европейских чемпионатов: футбольные Чемпионаты Германии и Италии, Чемпионат Франции и Бельгии. В программу передач Setanta 2, входят: смешанные единоборства UFC, автоспорт и Формула-1, матчи Лиги чемпионов УЕФА и футбольный Суперкубок Европейских стран; трансляции хоккейных чемпионатов и матчей НХЛ и многие другие виды спорта!

Предлагаем вашему вниманию: