UFC on ESPN: ВУДЛИ vs. БЕРНС – Прямая трансляция

С 30 на 31 мая 2020 года, в Лас-Вегасе (США), состоится турнир UFC Fight Night 176: Вудли - Бернс, еще известный как UFC on ESPN 9: Woodley vs. Burns. Начало прямой online трансляции 31 мая 2020г, в 03-00 по московскому времени.

В главном поединке события UFC on ESPN 9, пройдет бой в полусреднем весе: бывший чемпион UFC, Тайрон Вудли (19-4-1 ) из США сразится с Гилбертом Бёрнсом из Бразилии.

В предварительном карде, сестра Валентины Шевченко - Антонина "Пантера" Шевченко (8-1) встретится в октагоне с экс-претенденткой на титул UFC - Кэтлин Чукагян (13-3).

Кард / бои UFC Fight Night 176: Woodley vs. Burns:

Основной кард:

Gilbert Burns vs. Tyron Woodley

Blagoy Ivanov vs. Augusto Sakai

Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez

Roosevelt Roberts vs. Brok Weaver

Hannah Cifers vs. Mackenzie Dern

Предварительный кард:

Katlyn Chookagian vs. Antonina Shevchenko

Spike Carlyle vs. Billy Quarantillo

Klidson Abreu vs. Jamahal Hill

Tim Elliott vs. Brandon Royval

Casey Kenney vs. Louis Smolka

Chris Gutierrez vs. Vince Morales

